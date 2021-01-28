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Работу главного аэропорта Чукотки приостановили из-за циклона

Задержаны вылеты и прилеты рейсов из Анадыря в Певек, Марково, Владивосток и Хабаровск и обратно

ТАСС, 28 января. Вылеты и прилеты воздушных судов в аэропорт имени Ю. С. Рытхэу на Чукотке временно приостановлены из-за циклона, следует из данных онлайн-табло.

Задержаны вылеты и прилеты всех запланированных на 28 января рейсов из Анадыря в Певек, Марково, Владивосток и Хабаровск и обратно из-за метеоусловий на Чукотке.

Мощный циклон пришел на Чукотку 27 января. Он принес на полуостров снег, метель и порывы ветра до 30 м/с. Сейчас в Анадыре идет снег, скорость ветра составляет около 25 м/с.

Аэропорт имени Ю. С. Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.

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РоссияЧукотский автономный округ
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