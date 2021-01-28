Власти Якутии проведут мероприятия комплексного развития в 28 селах в 2021 году

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Проекты по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" реализуют в 2021 году в 28 селах 13 районов Якутии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального Минсельхоза.

"Для реализации в 2021 году отобраны 28 проектов из 13 улусов (районов) республики. Для исполнения проектов муниципалитетам предоставят субсидии из федерального и республиканского бюджетов в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы" на сумму более 40 млн рублей", - говорится в сообщении. Всего на конкурсный отбор поступило свыше 180 документов из 23 районов.

В различных селах обустроят площадки накопления твердых коммунальных отходов, спортплощадки, уличное освещение, ливневые стоки, отремонтируют улицы и памятники.

В Чурапчинском районе реализуют шесть проектов: в селах установят ограждение с тротуаром, обустроят спортплощадку, ливневые стоки, благоустроят сквер, также создадут сквер имени Героя Социалистического Труда Романа Константинова. "В Верхневилюйском улусе будут проведены работы по благоустройству церкви в Ботулунском наслеге (сельское поселение), а в Тамалаканском наслеге запланировано устройство уличных тренажеров с теневым навесом. В Быраканском наслеге создадут сквер, в селе Хомустах Намского наслега обустроят центральную площадь", - добавили в министерстве.

В арктических районах также проведут работы. В Верхоянском районе обустроят уличный спортивный комплекс, в двух селах Оленекского района создадут площадки накопления ТКО и стенд, добавили в министерстве.

Ранее в региональном Минсельхозе сообщали, что в 2020 году работы в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" прошли в 147 селах 30 районов Якутии, в том числе арктических. На эти цели было выделено свыше 1,6 млрд рублей.