ФСБ представила материалы вынесенного 75 лет назад в Киеве приговора нацистам

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. ФСБ России представила архивные материалы вынесенного ровно 75 лет назад приговора членам нацистского оккупационного режима на Украине. Суд, проходивший в Киеве с 17 по 28 января 1946 года, стал одним из самых масштабных судебных процессов за преступления, совершенные нацистами на оккупированных территориях.

28 томов приговора содержат материалы о преступлениях в Киеве, Полтаве, Сталино (Донецк), Мелитополе, Львове и других городах, которые были задокументированы чрезвычайной государственной комиссией, начавшей работу с 1943 года на освобожденных территориях, а также показания самих участников преступлений.

"По плану гитлеровского правительства Советская Украина должна была быть превращена в немецкую колонию и заселена немцами, а украинский народ подлежал уничтожению и порабощению", - говорится в приговоре. Выжившую часть населения, согласно планам нацистов, собирались направить в северные территории СССР. Систематическое истребление и истязания мирных советских граждан, включая женщин, детей, стариков, а также советских военнопленных, начались с первых дней вступления нацистов на территорию Украинской ССР (так, массовые расстрелы в Бабьем Яру начались уже через 10 дней после захвата Киева). Оккупационные власти организовали на Украине целую сеть лагерей, для массовых убийств "использовали закрытые "автомобили-душегубки", где убивали людей ядовитыми газами, и расстреливали детей на глазах отцов и матерей" - это далеко не полный перечень вошедших в приговор свидетельств преступлений нацистов. "Немецкими захватчиками на территории Украины было истреблено свыше 4 млн советских граждан. Число угнанных в Германию превысило 2 млн человек, из которых многие погибли от голода, непосильного труда", говорилось в озвученным ровно 75 лет назад на судебном процессе в Доме офицеров в Киеве приговоре.

Ограбление Украины

В нем говорится и о разграблении Украины за неполных три года оккупации, когда нацисты "увозили в Германию культурные ценности и другие богатства украинского народа", сожгли, разрушили и разграбили тысячи культурных учреждений, уничтожили 647 тыс. жилых зданий, угнали в Германию 2,8 млн лошадей, более 7 млн голов крупного и около 15 млн мелкого рогатого скота. "Немцы отбирали у крестьян вещи и продовольствие, а за невыполнение непосильных поборов крестьян расстреливали и заключали в концентрационные лагеря и сжигали дотла целые села", - отмечается на страницах приговора. В общей сложности гитлеровцы причинили материальный ущерб Советской Украине на 285 млрд рублей (около $5,4 млрд по курсу 1940-х годов или $730 млрд по курсу настоящего времни - прим. ТАСС).

15 подсудимых

15 подсудимых были разысканы и арестованы в 1945 году, почти все - немцы, один - австриец (начальник полевой жандармерии, создавший лагерь в селе Андреевка, в котором от голода, непосильного труда и истязаний погибали советские военнопленные). Вина каждого из них устанавливалась в ходе следствия и на суде, им было предоставлено девять назначенных защитников. Самым высокопоставленным обвиняемым стал Пауль Шеер - генерал-лейтенант полиции, бывший начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей. "Шеер дал приказ полицейским патрулям стрелять в каждого гражданина, появляющихся на улицах города Киева после наступления темноты. На основании этого приказа ежемесячно убивали сотни мирных граждан. Такое же положение было и в других городах Киевской и Полтавский областей", - гласил только один из пунктов вынесенного ему приговора.

Другой генерал-лейтенант полиции Карл Буркхардт "на территории Сталинской (Донецкой - прим. ТАСС) и Днепропетровской областей с марта 1943 года по сентябрь 1943 года в качестве коменданта тыла 6-й германской армии под видом борьбы с советскими партизанами производил массовое истребление мирных советских граждан". Во время оккупации немцами Сталинской области только в Макеевке было расстреляно 8 тыс. человек, в Краматорске - около 6 тыс., в шахту "Н4-бис" в Сталино были сброшены тела около 75 тыс. уничтоженных граждан, гласил приговор. По приказу Буркхардта из Донбасса в Германию было угнано свыше 50 тыс. граждан, а при отступлении гитлеровских войск он отдал приказ об уничтожении всех содержавшихся под стражей советских граждан, "что и было выполнено", и распоряжения о поджоге Сталино, Артемовки, Константиновки и других населенных пунктов.

Бывший гебитскомиссар (окружной комиссар) Мелитопольского округа офицер СС Георг Хейниш был признан виновным в расстрелах 14 тыс. человек во время оккупации Мелитополя и отправке в Германии 1 100 человек. По его распоряжению были закрыты школы, а школьников отправили на земляные работы. Обер-ефрейтор дивизии СС "Викинг" Ганс Изенман был признан виновным в участии в расстрелах во Львовской области (800 человек во Львове, 850 в Бердичеве), в том числе лично расстрелял около 300 мирных граждан, включая женщин, стариков и детей. Бывший командир роты охранного батальона унтер-офицер Вилли Майер был признан виновным в том, что возглавлял карательный отряд, участвовавший в уничтожении 14 тыс. евреев, в том числе 200 человек расстрелял лично.

В многоэпизодном приговоре фигурантам Киевского процесса есть и такие эпизоды, как приказ сжечь заживо в жилом доме 40 жителей села, выезды бывшего сельскохозяйственного коменданта в поля, где он лично избивал работавших там граждан, и многие другие. Приговором военного трибунала Киевского военного округа 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение (приговор был исполнен на следующий день в центре Киева на площади Калинина (сейчас - майдан Незалежности). Двоим подсудимым суд назначил 15 лет и одному 20 лет каторжных работ.

21 судебный процесс

Киевский процесс над нацистскими преступниками был одним из крупных, хотя и не первым, прокомментировал ТАСС историк правоохранительных органов Александр Звягинцев. "Первые процессы над нацистскими преступниками прошли еще в годы войны в Харькове (в декабре 1943 года) и в Краснодаре (в июле 1943 года). Всего в годы войны и первые послевоенные годы прошел 21 судебный процесс, на которых были осуждены более 250 человек, запятнавших себя кровавыми преступлениями против мирных граждан", - рассказал Звягинцев. Судебные процессы проходили в Минске, Бобруйске, Сталино (Донецке), Николаеве, Риге, Харькове, Великих Луках, Севастополе, Пскове, Новгороде, Брянске и других городах. Но процесс поиска нацистских преступников не имеет срока давности. "Всего по состоянию на 1987 год, когда я работал уже в Прокуратуре СССР в Москве, за преступления против мирных граждан во время войны и оккупации было осуждено более 17 тыс. человек. Второе место после СССР по числу осужденных нацистов и их пособников занимала Чехословакия", - заметил историк.

Последние годы Звягинцев является художественным руководителем и сценаристом цикла документальных фильмов "Без срока давности". "Псковскому процессу был посвящен фильм "Эшелоны смерти", Новгородскому - "Да судимы будете", Севастопольскому - "Мертвая зона - живой щит", Минскому - "Пепел зимнего волшебства". И мы продолжаем снимать новые документальные фильмы, потому что эта та тема, которая ни при каких условиях не может быть предана забвению", - отметил Звягинцев.

"Еще школьником, живя в Киеве, я написал стихотворение, которое начиналось словами "Им не уйти от кары Немезиды, фашистским служкам дьявольских затей". И это стало моим кредо на всю жизнь, и с годами все больше понимаешь все историческое значение Нюрнбергского международного трибунала", - подчеркнул он.