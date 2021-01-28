Археологи обнаружили в Ростовской области клад ордынских монет времен Куликовской битвы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Археологи Азовского музея-заповедника обнаружили клад из 32-х ордынских монет во время раскопок в городе Азове Ростовской области (где в XIV веке находился золотоордынский город Азак), известно, что деньги были спрятаны в конце XIV века и, скорее всего, связаны с событиями Куликовской битвы. Об этом рассказал ТАСС кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский.

"Был найден клад, завернутый в обрывок шелковой рубахи. Пока были раскопки на Петровском бульваре (в 2019 году археологи проводили масштабные раскопки в центре Азова), у реставраторов ушло немало времени на расчистку. Но самое главное, что этот клад - единственный в своем роде для Азака по датировке, то есть он относится к последним годам перед Куликовской битвой. Не буду сейчас предполагать, что владелец клада отправился на Куликовскую битву и там его убили, но, видимо, события, связанные с Куликовской битвой, на владельце клада сказались", - сказал археолог, уточнив, что до этого столь ранних кладов на территории Азака ученые не находили.

Масловский отметил, что владелец клада мог быть и простым горожанином, пострадавшим в результате ордынских междоусобиц, коснувшихся и Азака, который был сожжен Тимуром в 1395 году. В свою очередь эти междоусобицы были связаны с исходом Куликовской битвы. "Скорее всего, он был простым горожанином, который мог пострадать, более или менее точно можно сказать, что этот клад был связан с событиями Куликовской битвы или ее последствиями", - сказал ученый.

Масловский отметил, что большой интерес вызвала и другая находка, позволившая установить, что каменные дома в Азаке были покрыты черепицей, причем местные мастера разработали свой стиль ее перекладки, о чем раньше не было достоверно известно. "Только в прошлом году, из района обнаружения этих каменных зданий, выяснилось, что черепица в Азаке была, но черепица в Средневековье состояла из двух видов - плоская и полукруглые желоба. В других златоордынских городах черепица также была двух видов, а в Азаке - только желоба. В прошлом году удалось понять, что мастера Азака придумали способ перекладки черепицы исключительно из одних желобов, это открытие приносит черточку реконструкции тех времен. Выясняется, что тут был не какой-то камыш, а черепичная кровля", - отметил ученый.