Эксперт Минздрава предупредил, что следующая пандемия может быть разрушительнее нынешней

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следующая пандемия может быть еще разрушительнее, чем нынешняя, если не укреплять инфраструктуру общественного здравоохранения, не создавать системы глобального мониторинга инфекций и не повышать всеобщий охват услугами здравоохранения. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

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"Поэтому наверняка мы знаем, что если не извлечем уроки из пандемии коронавирусной инфекции, не примем решения, подкрепленные определенными ресурсами, то следующая пандемия, которая несомненно наступит, будет еще разрушительнее", - сказал эксперт.

Брико также отметил, что пандемия с одной стороны обострила ситуацию с инфекционными службами у нас в стране, а с другой стороны - способствовала развитию противоэпидемической службы. "Государство должно быть готово на национальном уровне к отражению угроз, связанных с инфекционными заболеваниями. К сожалению, в последние годы эпидемиологии инфекционных заболеваний уделялось недостаточное внимание. Есть шанс, что теперь это изменится", - отметил эксперт.