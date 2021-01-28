Эксперт Минздрава заявил, что мутации коронавируса пока сложно прогнозировать

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мутации коронавируса носят точечный характер, еще в 2020 году появилось несколько новых вариантов вируса, но пока экспертам сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий, в том числе и потому, что мало надежных накопленных данных. Об этом сообщил в интервью ТАСС заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"Последние события показывают, что уже в 2020 году появилось несколько новых вариантов. Помимо зафиксированной мутации вируса в Великобритании, есть один из вариантов, предположительно, из ЮАР. Мутации, по данным ученых, носят точечный характер, но дальнейшее развитие событий прогнозировать пока сложно", - сказал он.

По словам эксперта, уже известно, что у "британской" версии вируса выше скорость его передачи. "По некоторым данным, индекс репродукции нового варианта вируса увеличивается на 0,4-0,7 приблизительно и сейчас составляет 2,4. Это значит, что один человек может заразить двух-трех", - пояснил Брико.

При этом он добавил, что это существенно ниже, чем у кори, при которой один человек может заразить до 12-18 человек. "Но преуменьшать значение коронавируса нельзя, - добавил эпидемиолог. - Очень хочется верить, что коронавирус не будет настолько изменчив, как вирус гриппа".