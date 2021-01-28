Количество многодетных семей на Ямале выросло почти на 6% в 2020 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Количество многодетных семей, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), выросло за 2020 год почти на 6%. На сегодняшний день в регионе насчитывается 13 670 таких семей, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня в регионе проживает 13 670 многодетных семей, которые воспитывают более 46 000 детей, что на 5,8% больше, чем в 2019 году. По данным статистики, за январь-ноябрь 2020 года на Ямале родилось на 2,6% больше малышей, чем в прошлом году, 6 422 ребенка", приводятся в сообщении слова начальника отдела по семейной и демографической политике окружного департамента социальной защиты населения Дианы Саранчиной.

В регионе семьям с детьми оказывается социальная поддержка за счет федерального и окружного бюджетов. Так, за рождение второго, третьего и каждого последующего ребенка по инициативе губернатора выдается региональный маткапитал в размере 500 тыс. рублей, единовременная выплата при рождении детей, а также подарочный комплект с принадлежностями для новорожденных. Ямальцам с низкими доходами предоставляются социальные пособия.

"В 2020 году за счет федерального бюджета ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 3 448 семей; ежемесячную выплату в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей 1 333 семьи", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным регионального правительства, за счет окружного бюджета единовременную выплату при рождении второго ребенка или последующих детей получили 3 326 семей, ежемесячную выплату в связи с рождением третьего и последующих детей - 3 472 семьи, пособие на ребенка - 12 993 семьи. За прошедший года региональным материнским капиталом распорядилась 891 семья. Также были возмещены расходы по оплате отдыха и оздоровления 338 многодетным семьям, выдано 6 955 подарочных комплектов детских принадлежностей для новорожденных.