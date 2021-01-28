В Китае начали применять ректальный мазок для тестирования на коронавирус

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Китайские медики начали использовать ректальный мазок наряду с мазком из зева и носоглотки для тестирования граждан на коронавирус. Как ранее заявил в интервью Центральному телевидению Китая заместитель заведующего отделением респираторных и инфекционных заболеваний больницы Юань в Пекине Ли Тунцзэн, такой способ позволяет повысить точность исследований.

"Взятие ректального мазка может повысить точность исследований", - сказал Ли Тунцзэн. По его словам, исследования показали, что образцы коронавируса сохраняются в прямой кишке и выделениях гораздо дольше, чем в верхних дыхательных путях. Он также отметил, что у пациентов с легкой формой заболевания, выявить коронавирус при помощи мазка из зева или носоглотки через три-пять дней заражения не удастся.

Вместе с тем Ли Тунцзэн подчеркнул, что данный способ не так удобен по сравнению с другими видами ПЦР-тестов. В этой связи, по словам эксперта, он будет применяться лишь для "тестирования ключевых групп в точках централизованного карантина".

На прошлой неделе власти Пекина сообщили о том, что у ученика одной из школ китайской столицы подтвердился коронавирус. После этого учебное заведение провело тестирование на COVID-19 всех сотрудников и учащихся. По данным Центрального телевидения Китая, медики сделали четыре вида анализов: мазок из зева, мазок из носоглотки, анализ крови на антитела, а также ректальный мазок.