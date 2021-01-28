Мобильное приложение для онлайн-записи к врачу запустят в I квартале 2021 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минцифры РФ совместно с Минздравом РФ планируют запустить в регионах в первом квартале 2021 года мобильное приложение онлайн-записи к врачу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

В министерстве отметили, что спроектированное мобильное приложение является компонентом единого портала Госуслуг и будет функционировать в рамках суперсервиса (комплекса госуслуг в режиме онлайн) "Мое здоровье". Сейчас завершаются интеграционные и нагрузочные испытания с Минздравом и пилотными регионами РФ.

"Мобильное приложение планируется запустить в I квартале 2021 года, в первую очередь будут запущены такие сервисы как: запись к врачу, запись к врачу по направлению, вызов врача на дом, получение электронных медицинских документов и справок и ведение дневника самонаблюдения и т.д. Также планируется оптимизировать существующие услуги, которые доступны на веб-портале Госуслуг", - сказали в Минцифры.

По словам представителя министерства, в рамках развития инфраструктуры электронного правительства, за развитие которого отвечает Минцифры, будет обеспечена единая среда предоставления медицинских услуг и сервисов для пользователей "Госуслуги. Мое здоровье" и веб-портала Госуслуг. "Для функционирования Минздраву и субъектам РФ потребуется обеспечить настройку региональных медицинских информационных систем и наладить информационное взаимодействия через канал Единой системы межведомственного электронного взаимодействия", - добавили там.

Заказчиком на разработку мобильного приложения "Госуслуги. Мое здоровье" по госконтракту является Минцифры, исполнителем, ответственным за его создание, - "Ростелеком".