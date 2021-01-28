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МВД запретило ретушировать фотографии на паспорт

Кроме того, запрещено делать фотографии в цветных линзах, в очках с тонированными стеклами, а также в верхней одежде и шарфах, закрывающих часть подбородка
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов вступил в силу. Как пишет "Российская газета", в документе запретили обработку и ретушь фотографий.

"Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", - говорится в регламенте.

Кроме того, запрещено делать фотографии в цветных линзах, в очках с тонированными стеклами, а также в форменной и верхней одежде и шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается по религиозным убеждениям, однако не должен скрывать овал лица. Фото может быть черно-белым или цветным.

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