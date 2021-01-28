Минцифры: государственные мобильные приложения отвечают всем требованиям безопасности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Использование сервисов для отслеживания действий пользователей в мобильных приложениях - это стандартная практика, все решения Минцифры РФ в этой области соответствуют требованиям информационной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на замминистра Олега Качанова.

Накануне РБК со ссылкой на исследование АНО "Инфокультура", которая специализируется на проведении экспертизы в области открытых данных, сообщил, что большинство изученных экспертами государственных мобильных приложений, включая "Госуслуги" и "Активный гражданин", передает данные пользователей третьим лицам, используя так называемые трекеры - сервисы для отслеживания действий пользователей и информации о них через мобильные приложения.

"Решения Минцифры имеют серьезную защиту и соответствуют требованиям регулятора в части информационной безопасности. При этом использование трекеров - стандартная практика, в наших приложениях встроены пуш-уведомления, но, например, без трекера Google Firebase реализовать "пуши" невозможно. Все данные пользователей в системе электронного правительства защищены, приватность сохраняется", - пояснил замглавы Минцифры РФ.

По данным АНО "Инфокультура", среди государственных мобильных приложений 88% имеют хотя бы один встроенный трекер, который передает данные третьим лицам - сторонним компаниям, что, в свою очередь, может негативно влиять на безопасность данных.