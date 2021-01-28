Власти Карелии предложат МАПП "Люття" в список пунктов пропуска с режимом электронных виз

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 января. /ТАСС/. Следующим пограничным пунктом пропуска, где для иностранцев действует режим электронных виз, власти Карелии предложат МАПП "Люття", расположенный в арктической зоне РФ. Об этом в четверг на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Премьер-министр Михаил Мишустин 22 января подписал распоряжение, которым расширяется перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. Автомобильные пункты пропуска дополнились в том числе поселком Вяртсиля в Карелии, первым в регионе получившим право на использование упрощенной системы въезда для иностранцев.

"Следующий шаг - пункт пропуска "Люття" в Костомукше. Что касается нашего самого северного МАПП "Суоперя" в Лоухском районе, то там еще предстоит выполнить необходимые подготовительные работы, они запланированы на текущий год", - говорится в сообщении.

Парфенчиков отметил, что возможность въезда в Карелию по упрощенной схеме будет интересна не только жителям соседней Финляндии, но и гражданам других стран. Ожидается, что режим электронных виз поможет расширению внешнеэкономических связей республики, положительно повлияет на развитие турбизнеса.

По прогнозам правительства Карелии, введение режима электронных виз в регионе может увеличить поток туристов более чем в 1,5 раза. Совместно с финскими партнерами республика уже начала готовить первые международные маршруты под брендом "Одна Карелия - две страны". Они должны объединить достопримечательности республики и Восточной и Северной Карелии на территории соседнего государства.

МАПП "Вяртсиля" является крупнейшим российско-финляндским погранпереходом в Карелии. Подъездная дорога к нему обеспечивает путь к одному из самых популярных туристских мест Карелии - горному парку "Рускеала", а также входит в международный туристский маршрут "Голубая дорога" длиной более 2 000 км, связывающий Норвегию, Швецию, Финляндию и Россию.