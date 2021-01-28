Прокуратура Москвы предостерегла организаторов и соцсети о незаконности акций 31 января

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила предостережения о незаконности несогласованных акций 31 января их организаторам, а также пяти интернет-компаниям, распространяющим призывы к акциям. Об этом сообщила журналистами руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она подчеркнула, что в интернете, в том числе в соцсетях, выявлены публикации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января. "В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения, - сообщила Нефедова. - Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий".

Представитель прокуратуры напомнила, что "распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности". Кроме того, ответственность предусмотрена за организацию несогласованного публичного мероприятия и участие в нем.

В социальных сетях сторонники условно осужденного Навального призывают выйти на акцию в его поддержку 31 января.

В новость были внесены изменения (11:32 мск) — добавлены подробности по тексту.