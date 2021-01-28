Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до минимума за пандемию

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг снизился до 0,87 - минимального значения за всю пандемию, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В Москве показатель опустился до 0,77, что стало минимумом с 23 января.

Во всех 10 регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент находится ниже единицы. В Архангельской, Воронежской, Иркутской областях и Красноярском крае он составил 0,99, в Ростовской области - 0,98, в Нижегородской - 0,97, в Свердловской - 0,95, в Московской - 0,93.

В Санкт-Петербурге показатель обновил минимум с начала пандемии, сократившись с 0,66 до 0,62.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.