Комитет Госдумы поддержал введение тюремных сроков за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение с использованием интернета к употреблению наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект федерального закона", - сказали в пресс-службе.

Авторами документа выступили представители всех думских фракций, члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, в перовом чтении он был принят 15 декабря прошлого года.

Документ дополняет часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса РФ, устанавливающей наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком - "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет". За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Одновременно вводится повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 12 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

"Законопроект совершенствует законодательные меры в целях борьбы с распространением и пропагандой наркотиков, склонением к их употреблению", - отметил глава комитета Павел Крашенинников.