Губернатор Подмосковья назвал условия снятия коронавирусных ограничений

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Власти Московской области отменят все ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, если число выявляемых случаев заражения снизится до менее чем 900 в день. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Андрей Воробьев.

"Не будет этих ограничений. Судя по снижающейся динамике, мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения", - сказал он.

Также он отметил, что на данный момент менее 200 пациентов с коронавирусной инфекцией остаются в больницах Московской области на ИВЛ.

"На ИВЛ находятся уже меньше 200 человек", - сказал он.

Воробьев отметил, что в регионе активно продолжается вакцинация населения от коронавируса.

"Наибольшей популярностью в торговых центрах у нас пользуется вакцинация, естественно, с соблюдением всех стандартов. <...> Работаем, стараемся, максимально удобно сделать каждому человеку - стационар, поликлиника, передвижные ФАПы, торговые центры - это те места, где вы можете вакцинироваться. При этом вы можете быть жителем Москвы, Подмосковья, Калининграда или Камчатки. Важно, чтобы у вас был паспорт, по паспорту мы найдем ОМС, и вакцинация будет реализована", - добавил губернатор.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 189 547 случаев заражения, выздоровели 149 984 человека, умерли 3 657.

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