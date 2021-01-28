Менее 200 пациентов с коронавирусом находятся в больницах Подмосковья на ИВЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Менее 200 пациентов с новой коронавирусной инфекцией остаются в больницах Московской области на ИВЛ, сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"На ИВЛ находятся уже меньше 200 человек", - сказал он.

Воробьев отметил, что в регионе активно продолжается вакцинация населения от коронавируса.

"Наибольшей популярностью в торговых центрах у нас пользуется вакцинация, естественно, с соблюдением всех стандартов. <...> Работаем, стараемся, максимально удобно сделать каждому человеку - стационар, поликлиника, передвижные ФАПы, торговые центры - это те места, где вы можете вакцинироваться. При этом вы можете быть жителем Москвы, Подмосковья, Калининграда или Камчатки. Важно, чтобы у вас был паспорт, по паспорту мы найдем ОМС, и вакцинация будет реализована", - добавил губернатор.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 189 547 случаев заражения, выздоровели 149 984 человека, умерли 3 657.