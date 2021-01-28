Кабмин выделит 18 млрд рублей на привлечение медицинских специалистов в регионы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство выделит 18 млрд рублей на привлечение новых специалистов-медиков в регионы. Число врачей за год должно вырасти на 14 тыс., сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Свыше 18 млрд рублей из этого фонда (федерального Фонда обязательного медицинского страхования - прим. ТАСС) направим его региональным организациям на привлечение в больницы и поликлиники новых специалистов - врачей и среднего медицинского персонала - и выплату им заработной платы. Сегодня в ситуации с коронавирусом система здравоохранения особенно нуждается в кадрах. Рассчитываем, что к концу года за счет этих средств и за счет увеличения фондов оплаты труда медицинских организаций число врачей вырастет на 14 тыс., а среднего медицинского персонала - почти на 26 тыс. человек", - сказал председатель правительства.

Он сообщил, в частности, что кабмин продолжает поддерживать медработников, которые выявляют онкологические заболевания на диспансеризации и при профилактических осмотрах, что помогает диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше.

"Это очень важно. С прошлого года врачи и фельдшеры получают за эту работу специальные доплаты. В текущем году мы сохранили объем бюджетных средств на эти цели. Это почти 1 млрд 20 млн рублей. И сегодня распределим их между территориальными органами Фонда обязательного медицинского страхования", - сказал премьер-министр.