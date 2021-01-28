Испытания "Спутника V" среди пациентов с онкозаболеваниями могут начать в ближайшие месяцы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины "Спутник V" среди пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, могут начаться в ближайшие месяцы. Об этом сообщила в четверг старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Дарья Егорова.

"Мы в настоящий момент планируем, что такие исследования будут запущены в следующие несколько месяцев, и в первую очередь они будут проведены на группе пациентов, которые в настоящий момент находятся в стадии ремиссии онкологического заболевания, потому что мы идем поступательно по увеличению степени рисков для самих пациентов, которые будут принимать участие в исследовании", - сказала она на пресс-конференции в Москве.

Егорова отметила, что в инструкции по применению "Спутника V" нет пункта, запрещающего прививаться пациентам с онкологическими заболеваниями, но есть указание, что применение препарата у них сопряжено с рисками.

"Применение вакцины у группы пациентов с онкологическими заболеваниями требуют отдельного тщательного анализа и оценки соотношения рисков и пользы", - пояснила она.

По ее словам, специалисты Центра им. Гамалеи сейчас находятся в тесном контакте с организациями, которые принимают участие в разработке дизайна и плана проведения клинических исследований.

Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Карпин сообщил ТАСС, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии вместе с учеными из Центра им. Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических испытаний вакцины "Спутник V" среди пациентов с онкологическими заболеваниями.