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В Минобрнауки заявили, что вузы начнут новый семестр в формате, близком к традиционному

Глава ведомства Валерий Фальков при этом отметил, что к классическому формату учебного процесса, наверное, полностью вернуться пока не удастся

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил российским вузам начать обучение в формате, близком к традиционному, сообщается на сайте Российского союза ректоров в четверг.

"Глава ведомства выразил пожелание к вузам организовать обучение в формате, близком к традиционному, отметив в то же самое время, что к классическому формату учебного процесса, наверное, полностью вернуться пока не удастся. В. Н. Фальков предложил, чтобы конкретная пропорция сочетания дистанционного и традиционного оставалась бы на усмотрении администрации вуза, с учетом эпидемической обстановки в регионе", - приводятся слова Фалькова в сообщении.

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РоссияФальков, Валерий Николаевич
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