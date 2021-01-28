В Минобрнауки заявили, что вузы начнут новый семестр в формате, близком к традиционному

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил российским вузам начать обучение в формате, близком к традиционному, сообщается на сайте Российского союза ректоров в четверг.

"Глава ведомства выразил пожелание к вузам организовать обучение в формате, близком к традиционному, отметив в то же самое время, что к классическому формату учебного процесса, наверное, полностью вернуться пока не удастся. В. Н. Фальков предложил, чтобы конкретная пропорция сочетания дистанционного и традиционного оставалась бы на усмотрении администрации вуза, с учетом эпидемической обстановки в регионе", - приводятся слова Фалькова в сообщении.