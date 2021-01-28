Мишустин: на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний направят 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Объем субсидий на выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний в 2021 году составит почти 1,2 млрд рублей, как и годом ранее. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.

"В текущем году мы сохранили объем бюджетных средств на эти цели, это почти 1 млрд 200 млн рублей, - отметил он. - Сегодня распределим их между территориальными органами Федерального фонда обязательного медицинского страхования".

Премьер напомнил, что речь идет о введенных в 2020 году выплатах за выявление онкозаболеваний при диспансеризации и на профилактических осмотрах. "Они помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше", - отметил Мишустин.