Более 200 обращений о соблюдении прав в интернете поступило Москальковой в 2020 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что к ней в 2020 году поступило 219 обращений, касающихся соблюдения прав граждан в интернете, в том числе вопросов защиты персональных данных.

"Вопросы защиты данных стали особо актуальными в период борьбы с распространением COVID-19. За 2020 год ко мне поступило 219 обращений, в том числе коллективных, касающихся соблюдения прав граждан в сети "Интернет", - сообщила уполномоченный на своей странице в Instagram в четверг. "Сама по себе цифра мало о чем говорит, если учесть, что за коллективными обращениями могут стоять права сотен, а иногда и тысяч человек", - добавила она.

Москалькова обратила внимание, что многие обращения были связаны с проблемой защиты персональных данных в интернете. "Если говорить о защите персональных данных, то в основном люди заявляют о своем несогласии с применением информационных технологий при идентификации личности, со сбором, обработкой и предоставлением личной информации", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что в докладе о деятельности уполномоченного в 2020 году будет предоставлена подробная информация об обращениях, связанных с соблюдением прав граждан в интернете.