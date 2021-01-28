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Роскомнадзор предупредил соцсети о недопустимости призывов к участию в протестах

В ведомстве сообщили, что соцсети приступили "к активному удалению информации" на основании новых требований Генпрокуратуры

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские и иностранные социальные сети предупреждены о недопустимости призывов пользователей к участию в протестах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

"В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях администрациям социальных сетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещенной информации", - сказано в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что зарубежные и российские соцсети приступили "к активному удалению информации" на основании новых требований Генпрокуратуры.

Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации влечет штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

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