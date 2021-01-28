В Дагестане выбрали двух новых регоператоров по вывозу мусора

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Власти Дагестана определили двух новых региональных операторов по вывозу бытовых отходов, которые будут выполнять эти функции в течение года. Об этом на сессии Народного Собрания (парламента) республики сообщил врио зампредседателя правительства Владимир Лемешко.

"По итогам работы 2020 года они [региональные операторы] подали материалы на тарифное регулирование в сентябре, но в декабре мы выясняем, что ни один из региональных операторов не получил положительного тарифа на 2021 год. В новогодние праздники мы еще работали, а 14 января они заявили, что они не в состоянии исполнять свои обязанности. В соответствии с законом, Минприроды [республики] вправе, если регоператор не справляется со своими обязанностями, определить на срок до года новых региональных операторов. Мы проанализировали лицензии у наших муниципальных бюджетных учреждений и остановились на выборе двух муниципальных учреждений - это "Горсервис" (Дербент) и МБУ "Махачкала-1" в качестве региональных операторов на ближайший год. У них имеется лицензия, сейчас мы предпринимаем меры для ее расширения, для того чтобы с 1 февраля они заявились в республиканскую службу по тарифам для получения тарифа на осуществление своей деятельности", - сказал Лемешко, добавив, что к 1 марта власти республики планируют полностью решить проблему с вывозом мусора.

По его словам, по итогам работы четырех региональных операторов, ранее выбранных в Дагестане, ни одному из них не были утверждены тарифы на 2021 год. "В новогодние праздники мы еще работали на старом багаже, а 14 января они [регоператоры] заявили, что они не в состоянии исполнять свои обязанности. Сейчас мы убираем мусор "народным фронтом" - оказываем помощь муниципалитетам, организуем субботники", - пояснил Лемешко.

При этом председатель Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов оценил работу правительства по преодолению ситуации с вывозом мусора в республике как неудовлетворительную.

"Мусор накапливается, люди возмущаются, нужно предпринимать конкретные меры. Работу мы оцениваем на неудовлетворительно, это однозначно. Надо потребовать от правительства конкретных мер, чтобы в ближайшее время был наведен порядок", - сказал Шихсаидов.