Василия Ланового перевели в реанимацию

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Народный артист СССР Василий Лановой, который был госпитализирован с коронавирусом, переведен в реанимацию. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

"Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей", - сказал Крок.

Друг Ланового, композитор Вячеслав Моцардо сообщил ТАСС, что за 20 дней под капельницей организм артиста ослаб, поэтому его перевели в реанимацию. "Тест на коронавирус у него отрицательный", - добавил собеседник агентства.

2 января стало известно, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".

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