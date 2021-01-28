Эксперт: у пациентов на гемодиализе не выявили побочных реакций после прививки от COVID-19

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пациенты, которые находятся на гемодиализе и после трансплантации почки, активно проходят вакцинацию против коронавируса в Москве, специалисты не выявили побочных реакций. Об этом сообщил главный внештатный нефролог Москвы, руководитель научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 Олег Котенко.

"Мы уже начали вакцинацию пациентов после трансплантации почки. Они активно вакцинируются, и до настоящего времени не известно ни одного случая побочного эффекта. Активно вакцинируются пациенты на программном гемодиализе, пока тоже не известно о случаях побочных реакций. Буквально за три дня изъявили желание на вакцинацию более 600 пациентов", - сказал Котенко на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни".

По его словам, в Москве в 2020 году для пациентов с проблемами с почками выделили стационары, которые были направлены на оказание помощи зараженным коронавирусом. Это делалось для того, чтобы такие пациенты реже контактировали с другими людьми, выезжая на процедуры.

Котенко считает, что уровень инфицированности пациентов после трансплантации почек в Москве очень низкий.

Вакцинация началась в Москве 5 декабря. Запись организована в электронном виде. Власти столицы намерены вакцинировать 6-7 млн человек. В столице работает 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, также привиться можно в частных клиниках.