Центр Гамалеи: эффективность "Спутника V" в выработке клеточного иммунитета близка к 100%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" по выработке клеточного иммунитета после вакцинации ею близка к 100%. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Дарья Егорова.

"Иммунологическая эффективность, которая, собственно, касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа она превышает 98% на данный момент по тем результатам, которые у нас есть, и по клеточному иммунитету она стремится к 100%", - сказала она на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" на тему "COVID-19 и онкологические заболевания".

Егорова также отметила, что по промежуточному анализу данных пострегистрационных исследований эпидемиологическая эффективность "Спутника V" составляет более 91%. "Эти данные в процессе публикации, я надеюсь, что будут доступны для широкой научной общественности в течение следующих нескольких недель. Кратко могу анонсировать, что эффективность эпидемиологическая вакцины составила более 91%, она была такой для совершенно разных подгрупп пациентов независимо от их пола, возраста", - заявила она.

Кроме того, по словам Егоровой, в ходе пострегистрационных исследований не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного явления от вакцины, а также случаев смерти, связанных с введением препарата.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.