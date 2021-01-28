Минздрав не планирует ограничивать онкопациентов в выборе врача

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Проект порядка оказания медицинской помощи гражданам с онкологическими заболеваниями, разрабатываемый Минздравом России, не устанавливает запретов и ограничений по выбору медорганизации или лечащего врача пациента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на гендиректора НМИЦ радиологии, главного внештатного специалиста-онколога Минздрава РФ Андрея Каприна.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что новый документ может лишить пациентов с онкологическими заболеваниями права выбирать врача или медучреждение. Отмечается, что документ должен был вступить в силу 1 января 2021 года, однако получил массу негативных отзывов и был отправлен на доработку.

"Проект "Порядка оказания медицинской помощи по профилю "онкология" не устанавливает запретов и ограничений по выбору медицинской организации и врача пациентом. Напротив, порядком подчеркивается это право и обязанность лечащего врача проинформировать пациента об этом, - рассказал Каприн. - В процессе согласования проекта приказа большая часть замечаний была урегулирована".

По его словам, документ устанавливает требования к организации маршрутизации при онкологических заболеваниях в целях рационального планирования и выстраивания системы оказания медпомощи взрослым пациентам в субъектах РФ в соответствии с федеральным законодательством и в развитие норм федерального законодательства.

"Проект приказа также вводит единые требования к медорганизациям, оказывающим помощь онкобольным, в том числе к их мощности, структуре и прочим параметрам", - добавил эксперт Минздрава.

Каприн также отметил, что порядок не регулирует вопросы оборота лекарственных препаратов, включая их назначение и применение воспроизведенных лекарственных препаратов.