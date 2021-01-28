Театры и кинотеатры Севастополя в феврале возобновят свою работу

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Власти Севастополя смягчили введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения. В частности, возобновляется работа театров и кинотеатров, можно проводить корпоративные праздники и спортивные мероприятия, а для кафе больше нет ограничений на работу по ночам. Соответствующее решение приняли в четверг на заседании оперативного штаба правительства города.

"Решения по возвращению в нормальную жизнь в городе нужно принимать. Учитывая, что ситуация с распространением COVID-19 в целом по стране и в том числе в Севастополе стабилизируется, что мы начинаем вакцинацию, что свободна половина коечного фонда, предлагаю снять некоторые ограничения", - сказал губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, с 1 февраля в городе отменяются обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и других групп риска, обязательное тестирование на коронавирус для постояльцев гостиниц, временные ограничения для кафе и ресторанов (ранее они не могли обслуживать посетителей по ночам). Проводить праздники ресторанам можно, но только если будут присутствовать не более 15 человек. Экскурсии в музеях возможны, если в помещениях присутствует не более 30% от общей вместимости, на свежем воздухе - без таких ограничений. При ограниченном числе зрителей возобновляются спортивные мероприятия.

"Есть решение по возобновлению показов кинофильмов, театральных постановок, цифровых представлений с присутствием посетителей в количестве не более 30% от общей вместимости помещения и соблюдением эпидемиологических требований. Все наши учреждения готовы к открытию с 1 числа", - добавил глава города.

При этом до 10 февраля продлили режим повышенной готовности. Продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте, магазинах и других местах скопления людей. Сохраняется требование по сохранению социальной дистанции, проведению массовых мероприятий.

"Режим повышенной готовности продолжает свое действие указом. Предлагаю принять решение о продлении этих мероприятий до 10 февраля", - сказал губернатор Михаил Развожаев.

Согласно данным, озвученным в ходе заседания оперштаба, число новых случаев заражения коронавирусом ежедневно фиксируется на уровне 90-100, однако примерно в 1,5 раза снизилось количество внебольничных пневмоний и госпитализации с COVID-19. Свободны почти половина коек. По данным правительства, всего за время пандемии в регионе заразился 9 401 человек. В настоящий момент выздоровел 8 481 пациент, 381 умер.