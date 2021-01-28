В Вологодской области усилят меры профилактики острых кишечных инфекций

ВОЛОГДА, 28 января. /ТАСС/. Власти Вологодской области усилят меры профилактики острых кишечных инфекций в образовательных учреждениях в связи с увеличением заболеваемости. Зарегистрировано два очага, переболели 40 человек, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

В одной из школ Череповца с 20 по 26 января вводился карантин из-за острой кишечной инфекции, заболели 34 ребенка из разных классов, трое были госпитализированы. Причиной заболеваемости стал норовирус. С 27 января школа работает в обычном режиме.

"В области усилят меры профилактики острых кишечных инфекций в образовательных учреждениях. Такое поручение дано в ходе внеочередного заседания санитарно-противоэпидемической комиссии. Поводом для его проведения явился рост заболеваемости кишечными инфекциями, особенно среди детей в организованных коллективах", - говорится в сообщении.

Если в 2020 году в регионе было зарегистрировано на 43,2% меньше случаев острых кишечных инфекций, чем в 2019 году, то за третью неделю января этого года уровень заболеваемости среди населения вырос в 1,7 раза в сравнении со второй неделей и превысил уровень аналогичного периода прошлого года. В области зарегистрировано два эпидемических очага в детских образовательных организациях, пострадали 40 человек.

Как сообщила заместитель губернатора области Лариса Каманина, необходимо усилить утренний фильтр в образовательных учреждениях, своевременно изолировать детей с признаками заболевания, тщательнее проводить уборку и дезинфекцию, усилить контроль за соблюдением питьевого режима и качеством услуг организаций общепита. Муниципалитетам рекомендовано провести дезинфекцию на объектах образования, но и в сфере торговли, общественного питания и транспорта.