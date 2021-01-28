В Карелии смягчили антиковидные ограничения для пожилых жителей и школьников

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 января. /ТАСС/. Жителям Карелии старше 65 лет разрешили посещать кафе, рестораны, спортивные клубы и бассейны, а все школьники и студенты колледжей и техникумов вернутся к очному формату учебы с 1 февраля, сообщил на своей странице "ВКонтакте" в четверг глава республики Артур Парфенчиков.

"Теперь жителям городов и районных центров республики старше 65 лет разрешается посещать объекты общественного питания, фитнес-центры, спортивные клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие спортивные объекты закрытого типа. Кроме того, они могут посещать предприятия и организации, предоставляющие услуги, в любое удобное для них время. С 1 февраля к очному обучению возвращаются студенты средних общеобразовательных учреждений, ограничения по количеству обучающихся во время практических занятий отменены. Все прочие меры безопасности остаются обязательными. Напомню, что с 1 февраля школьники 5-8-х и 10-х классов тоже возвращаются к очному формату обучения", - говорится в сообщении.

Вернуться к работе также разрешено кружкам дополнительного образования. При этом пожилым людям старше 65 лет все еще нельзя посещать продовольственные магазины или торговые точки, где есть продовольственные отделы, за исключением строго выделенного времени - в будние дни с 10:00 до 13:00. Остальных граждан обслуживать в этот период запрещено, исключение сделано только для соцработников, а также граждан с инвалидностью и тех, кто имеет право на скидку в магазине в указанный временной промежуток.

Послабления коснулись и работы общественных мест. Увеличено на час время работы кафе и ресторанов: теперь они могут работать с 06:00 до полуночи. Читальные и компьютерные залы библиотек могут работать без ограничений по количеству людей, а для театрально-концертных событий зал может быть заполнен на половину, а не на 25%, как это было ранее.

"Число участников групп в музеях также больше не ограничено, но группы школьников, дошкольников и студентов должны по-прежнему формироваться из обучающихся в одном классе или группе", - отметил глава Карелии. Он также сообщил о разрешении на проведение спортивных событий в помещениях при не более чем 50 человек в зале.

По данным Минздрава республики, за все время пандемии в регионе выявили 35 417 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 239 человек. Выздоровели 29 906 пациентов, умерли 222. Доля свободных коек в регионе на сегодня составляет 26,1%.