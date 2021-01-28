Главы ВОЗ и госкомитета здравоохранения КНР обсудили проблему происхождения коронавируса

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Глава Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ма Сяовэй и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обсудили по телефону проблему происхождения коронавируса нового типа. Об этом сообщил в четверг китайский Минздрав.

Как говорится в материале, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat, стороны "обменялись мнениями по поводу продвижения научного сотрудничества в вопросах, касающихся происхождения вируса".

"Мы готовы к взаимодействию с ВОЗ <...> и продолжим оказывать поддержку для проведения объективного и всестороннего расследования", - цитирует госкомитет Ма Сяовэя. По его словам, Пекин считает крайне плодотворным диалог с международной организацией и готов к дальнейшим активным контактам.

28 января эксперты ВОЗ, прибывшие в город Ухань для изучения причин происхождения коронавируса, завершили двухнедельный карантин. Специалисты покинули отель и приступили к выполнению миссии.