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Мособлдума поддержала кандидатуру Хаймурзиной на должность члена ЦИК РФ

В настоящее время Эльмира Хаймурзина занимает должность главы городского округа Красногорск

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг единогласно поддержали кандидатуру действующего главы городского округа Красногорск Эльмиры Хаймурзиной на должность члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Мособлдумы.

"На 136-м заседании депутаты Мособлдумы поддержали кандидатуру от Московской области на должность члена ЦИК РФ. Парламентарии единогласно проголосовали за Эльмиру Хаймурзину, занимающую пост главы городского округа Красногорск", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что принятое постановление Мособлдума направит губернатору Подмосковья и в Совет Федерации. После этого ЦИК РФ утвердит 15 кандидатур, из которых пять назначает президент РФ, еще пять - Государственная дума, оставшиеся пять - Совет Федерации.

В пресс-службе пояснили, что если Хаймурзина будет утверждена на должность члена ЦИК РФ, то она сложит полномочия главы городского округа Красногорск.

Хаймурзина с ноября 2018 года возглавляет подмосковный Красногорск. Ранее она занимала должности председателя Избирательной комиссии Московской области, зампреда правительства Подмосковья.

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