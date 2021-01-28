Полиция Москвы предостерегает от участия в несанкционированной акции 31 января

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Московская полиция призывает не участвовать в несанкционированной акции 31 января и предупреждает об ответственности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной", - сообщили в главке.

В полиции отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

"Московская полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - добавили в ГУ МВД, отметив, что москвичей призывают к участию в несанкционированных акциях около зданий органов госвласти и экстренных оперативных служб.

Уголовные дела

Согласно данным МВД, сейчас в Москве расследуются семь уголовных дел о противоправных действиях на незаконной акции в Москве 23 января.

"За различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, ГСУ СК России по Москве расследуется семь уголовных дел, в рамках которых противоправные действия участников несанкционированной акции квалифицируются по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - подчеркнули в полиции.

С учетом того, что в Москве действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса сотрудниками полиции были получены данные о том, что среди участников несанкционированной акции находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом COVID-19. В этой связи Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве проводится предварительное расследование.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили о возбуждении четырех дел по ст. 318 УК РФ и расследовании уголовного дела по ст. 167 УК РФ "(Повреждение имущества") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") после нападения протестующих на служебный автомобиль ФСБ. На данный момент задержаны пятеро человек, четверо - за нападение на сотрудников правоохранительных органов и один - за нападение на машину ФСБ.

Административные аресты

Кроме того, сотрудники полиции привлекли к административной ответственности почти 270 человек.

"Органами внутренних дел к административной ответственности на данный момент привлечено 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста", - сказали в пресс-службе.

В полиции призвали граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, в ГУ МВД подчеркнули, что призывы звучат к участию в несанкционированных акциях на территориях, которые непосредственно прилегают к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, что прямо запрещено законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным полиции, в незаконном мероприятии приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.

В новость внесены изменения (14:45 мск) - добавлена информация в части об административных арестах и бэкграунд