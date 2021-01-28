Судья прервал заседание, чтобы Навальный наедине пообщался с адвокатами по видеосвязи

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Алексей Навальный заявил, что ни разу не общался со своими адвокатами после задержания в Шереметьево, так как ему не дали такую возможность, передает корреспондент ТАСС из Мособлсуда, где проходит заседание по жалобе на продление срока задержания Навального.

"Ваша честь, с момента задержания я ни разу не общался со своими защитниками, мне не давали этой возможности", - сказал Навальный. После этого судья объявил перерыв в заседании и попросил всех выйти из зала, кроме адвокатов. "У меня в помещении видеосвязи два работника ФСИН, они уйдут или останутся?" - спросил Навальный. "Желательно, чтобы ушли", - ответил судья.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

Требования ФСИН

На Навального была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц в дни, установленные уголовно-исправительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Несмотря на это, в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности, минимум 6 раз он не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению Навальному выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. Согласно предоставленной Charite информации, 23 сентября Навальный был выписан из клиники, но на уведомление о явке 23 октября не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, Навальный направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, в столичном управлении ФСИН.