В Петербурге 300-летний дуб на Елагином острове признали памятником живой природы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Трехвековой дуб, растущий в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова на Елагином острове в Санкт-Петербурге, получил статус памятника живой природы. Дерево включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

"Предположительно, дуб высажен более 300 лет назад первым владельцем острова Петром Шафировым, вице-канцлером Петра I. Обследование показало, что дерево вполне здорово и жизнеспособно. Для сохранности дуба вокруг него установлено ограждение и табличка с информацией о новом почтенном статусе дерева - памятника живой природы всероссийского значения", - рассказали в пресс-службе.

Елагиноостровский дуб считается одним из самых красивых деревьев в Санкт-Петербурге. Перед его включением в реестр остров посетила комиссия, которая при помощи спецоборудования оценила физическое состояние дерева и его ценность. Среди критериев, которые служат ориентиром для специалистов, - величественный внешний вид и возраст дерева, размеры ствола и кроны, а также отсылки к историческим фактам или легендам.

Национальный реестр старовозрастных деревьев ведется в рамках всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы", которая реализуется с 2010 года Советом по сохранению природного наследия нации при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства РФ. По всей стране организован поиск уникальных деревьев, которые представляют особую культурную, историческую и природную ценность.

По данным на сайте реестра, в Санкт-Петербурге памятниками живой природы признаны менее десятка деревьев. Это дубы черешчатые, которые растут в Летнем и Михайловском садах, у Константиновского дворца в Стрельне, а также в парке Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова.