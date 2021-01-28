В Подмосковье упростили порядок подачи заявления на компенсацию за детский сад

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Родители воспитанников детских садов смогут получать компенсацию платы за детский сад автоматически без подачи ежегодного заявления. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

"В Московской области родителям дошкольников больше не нужно ежегодно подавать заявление на компенсацию платы за детский сад. Теперь назначение компенсации продлевается автоматически, а при определении размера выплаты учитываются совершеннолетние дети. Обновленная услуга доступна на региональном портале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при определении размера компенсации за детский сад учитывается количество детей в семье. Кроме того, при назначении компенсации теперь учитываются совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся очно.

"Раньше для продления услуги родители малышей должны были каждый год подавать новое заявление на региональном портале госуслуг или в детсаду. Теперь же оказание услуги переведено в проактивный режим - компенсация продлевается автоматически, а подать заявление нужно только один раз, при записи ребенка в детский сад. Улучшение и повышение доступности госуслуг в регионе - одна из приоритетных задач, которую нам поставил губернатор", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

Как пояснили в пресс-службе, средний размер родительской платы в Подмосковье составляет 2 162 рубля в месяц.