Эксперт: антитела не появляются у 17% бессимптомных носителей COVID-19

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Антитела к коронавирусной инфекции, согласно исследованиям, не вырабатываются у 17% пациентов с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил в четверг заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"К сожалению, у 17% лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией антитела не вырабатываются", - сказал он на пресс-конференции "Вакцинация от COVID-19. Мифы и реальность".

Горелов также отметил, что Роспотребнадзор провел анализ ситуации в России и выявил, что две трети детей с коронавирусом заражаются им от взрослых. Поэтому вакцинация взрослого населения позволит создать коллективный иммунитет и дети будут реже болеть.

В свою очередь главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова в ходе той же пресс-конференции заявила, что дети школьного возраста прежде всего заражаются от взрослых в людных местах, которые они посещают. По ее словам, дети в семьях заболевают в последнюю очередь.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 100,9 млн человек, более 2,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 793 810 случаев заражения, выздоровели 3 229 258 человек, умер 71 651. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.