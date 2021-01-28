Волгоградские вузы и колледжи 1 февраля вернутся к очному формату обучения

ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Студенты высших и средних специальных учебных заведений Волгоградской области вернутся к очному формату обучения с 1 февраля, сообщили журналистам в оперативном региональном штабе.

"Оперштабом принято решение о возобновлении в полном объеме учебного процесса в очном формате для студентов среднего специального и высшего образования. Одновременно учебные заведения обязаны неукоснительно соблюдать все санитарно-эпидемиологические мероприятия, а также рекомендации главного государственного санитарного врача по Волгоградской области", - говорится в сообщении.

В администрации Волгоградской области ТАСС уточнили, что с середины ноября средние специальные учебные заведения были переведены на дистанционное обучение, аналогичное решение по вузам было от федерального оперативного штаба.

Представитель обладминистрации отметил, что школы региона не переводились на дистанционный формат обучения, однако сохраняется возможность обучения дистанционно по решению родителей учеников.