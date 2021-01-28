Путин заявил, что пандемия в России постепенно отступает

НОВО-ОГАРЕВО, 28 января. /ТАСС/. Действия российских властей по борьбе с распространением коронавируса соответствуют уровню угроз и дают положительный результат - пандемия в России постепенно отступает. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, объективные данные говорят о том, что предпринимаемые в России действия по борьбе с пандемией "соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан".

"И в целом [эти действия] дают положительный результат, - отметил глава государства. - Пандемия действительно постепенно отступает".

Он пояснил, что количество заболевших россиян сокращается, а число выздоровевших - "в последнее время устойчиво превышает количество тех, кто заболел".

"По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее по сравнению с другими странами это так", - добавил президент.

Глава государства обратил внимание и на уровень заболеваемости, который в России остается ниже, чем в других странах. "На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших, - заметил он. - Это в четыре раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах".

При этом Путин отметил, что расслабляться в борьбе с коронавирусом рано, нужно соблюдать все меры предосторожности и иметь резерв коек. Он отметил, что ситуация с заболеваемостью в стране лучше, чем в ряде европейских государств. Тем не менее, говоря об этом, президент подчеркнул: "Хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться [сейчас] преждевременно".

По словам главы государства, в своих разговорах с руководителями регионов он постоянно говорит о "необходимости соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, иметь резервы коечного специализированного фонда и всех необходимых средств для борьбы с коронавирусной инфекцией, включая средства индивидуальной защиты и препараты". Путин заметил, что это касается и обеспечения транспортом.

"Мы должны действовать очень аккуратно, помогая гражданам, помогая экономике", - указал он.

Президент также потребовал от федеральных и региональных чиновников продолжать слаженную борьбу с распространением коронавируса, сопоставляя свои действия с "уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняшний день". "В целом, что касается борьбы с пандемией, я просил бы вас, как и прежде, работать слаженно - и на федеральном, и на региональном уровне, сопоставляя все наши действия с уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняшний день", - сказал Путин.

Объем вакцинации

Президент считает, что вакцинацию от коронавируса должны пройти примерно 68 млн россиян. "В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне [глава Роспотребнадзора Анна] Попова докладывала вчера - 68 млн. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал глава государства.

Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой доложить, как идет вакцинация от коронавируса. "У нас массовая вакцинация стартовала с 18 января этого года, планы здесь большие", - отметил президент. "Знаю, мне министр Мантуров (глава Минпромторга Денис Мантуров) докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов", - сказал глава государства, говоря о массовой вакцинации от коронавируса в РФ.

Путин также сообщил, что до совещания с членами кабинета министров разговаривал с премьер-министром Михаилом Мишустиным и намерен продолжить эту беседу после совещания.