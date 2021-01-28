Эксперт: грипп может активизироваться в России весной

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Случаи заражения гриппом среди россиян сейчас встречаются очень редко, но эпидемический подъем может произойти весной, сообщила в четверг на пресс-конференции заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко.

"Несмотря на то, что мы ожидали приход гриппа, самого гриппа как такового мы не видим ни у нас в стране, ни в европейском регионе, ни в принципе в глобальном масштабе. Но другие вирусы ОРВИ встречаются по-прежнему: это и риновирусы, и аденовирусы, вирусы парагриппа. И, безусловно, раз они присутствуют здесь, то, наверное, когда ситуация с коронавирусной инфекцией будет улучшаться, а, несомненно, это произойдет- происходит уже потихонечку в настоящий момент, есть высокая вероятность того, что к весеннему сезону мы увидим подъем активности вирусов гриппа", - рассказала Даниленко.

Она также пояснила, что эпидемии гриппа могут развиваться в разное время, и привела пример 2009 года, когда пандемия гриппа началась очень рано, а последующие эпидемии были со сдвигом в сторону ближе к концу зимы и началу весны.

По мнению и. о. директора НИИ Дмитрия Лиознова, теоретически возможно, что в нынешнем эпидемическом сезоне коронавирус вытеснил грипп, но пока доказательной базы этого процесса нет. Как пояснила Даниленко, в прошлые пандемии гриппа были зафиксированы случаи, когда новые вирусы оттесняли циркулирующие, и в целом сейчас происходит похожий процесс.