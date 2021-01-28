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Первые подразделения арктического спасательного отряда начнут создавать в 2021 году

Арктический комплексный аварийно-спасательный центр появится в Красноярском крае

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Создание первых подразделений арктического спасательного отряда начнется в Сибири в 2021 году, сообщил журналистам в четверг председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО Виктор Орлов.

В августе замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что в Красноярском крае планируется создать арктический комплексный аварийно-спасательный центр. Центр будет укомплектован новыми образцами авиационной, морской, пожарной, водолазной, спасательной техники, средствами связи, оборудованием и снаряжением с учетом экстремальных природных условий региона.

"Уже в 2021 году начнутся первые строительства подразделений пожарной охраны, и в ближайшее время состоится переход к созданию первого крупного центра", - сказал Орлов.

Он отметил, что утверждена дорожная карта развития сил и средств в арктической зоне до 2035 года. Включение авиационного и спасательного звена повысит мобильность сил и средств МЧС в арктической зоне, отметил он. Кроме того, в рамках данной дорожной карты планируется не только создание объектов инфраструктуры, но и оснащение техникой, и обучение личного состава, и реагирование.

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