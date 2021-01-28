Эксперт: прививка от COVID-19 защитит от летальных исходов в случае мутации вируса

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вакцинация против нового коронавируса сегодня, в случае изменения вируса в будущем, будет защищать человека по крайней мере от летального исхода, считает заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова", профессор кафедры эпидемиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов.

"Даже если он [вирус] будет через год меняться, все равно тот [человек], который привит, мы его защищаем, это [вирус] не меняется на 100%. <...> Мое мнение, что человек, который прививался против этого вируса, через года два будет другой вирус, он может заболеть, но не будет летального исхода, потому что человечество уже не стерильно. Сейчас и инфекция дает нам иммунитет, и вакцина, мы встречались с этим патогеном, этим вирусом, при повторной встрече остается определенная память, которая помогает выживанию", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По словам Костинова, мутации коронавируса будут происходить еще долго, а думать об изменении вакцины или создании новой нужно будет, когда появится SARS-CoV-3.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 793 810 случаев заражения, выздоровели 3 229 258 человек, умер 71 651. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.