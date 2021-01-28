Эксперт: в РФ только около 4% граждан являются противниками вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Около 70% населения России являются в целом сторонниками вакцинации, еще примерно 25% сомневаются и около 4% выступают против прививок, в том числе от коронавируса. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

"У нас примерно 70% за вакцинацию, примерно 25-28% сомневаются либо в силу невысокой информированности, либо в силу чрезвычайно высокой информированности, это те, кто без конца что-то читают, но не могут прийти к какому-либо заключению. И лишь 2-4% истинных противников вакцинации вообще, и против новой коронавирусной инфекции в частности", - сказала она.

Намазова-Баранова отметила, что ввиду наличия противников вакцинации и тех, кто сомневается, медработники должны обладать достаточным уровнем знаний, чтобы правильно аргументировать пользу прививок и ответить на интересующие вопросы граждан. "Очень важно, чтобы каждый из нас, медиков, сомневающимся давал аргументированный ответ", - добавила она.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартовала 18 января.