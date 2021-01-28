Специалисты выявили сброс стоков от теплиц в реку Усманку, где массово погибла рыба

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выявили несанкционированный сброс стоков в реку Усманку от крупных теплиц компании "Овощи Черноземья" в Липецкой области. Ранее в реке зафиксировали массовую гибель рыбы, сообщила в четверг пресс-служба управления.

"Специалисты Росприроднадзора обнаружили несанкционированный сброс сточных вод красного цвета в реку Усмань из прорытого канала. Данный канал отходит от теплиц, принадлежащих ООО "Овощи Черноземья"... произведен отбор проб сточной воды, поступающей в реку Усмань по прорытому каналу, а также выше и ниже места сброса. Результаты анализов будут известны в начале февраля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, специалисты ведомства в Воронежском биосферном заповеднике осмотрели плесы Ледовский и Утикей, где в реке Усманке зафиксировали наличие мутной воды черного цвета, на берегах и подо льдом много мертвой рыбы, а также воздух со стойким неприятным запахом. "Специалистами управления совместно с аккредитованной лабораторией более чем в 10 точках отобраны пробы как природной воды выше и ниже по течению реки Усмань", - говорится в сообщении.

Ранее взятые пробы в Усманке после сброса очистных сооружений "Липецкоблводоканала" показали превышение концентрации различных загрязняющих веществ в десятки раз: ион-аммония - в 64 раза, фенола - в 38 раз, анионных поверхностных активных веществ - в 36 раз, железа - в восемь раз, марганца - в 17 раз, меди - в 10 раз, цинка - в девять раз.

В реке Усманке у города Усмань в Липецкой области в конце 2020 года был выявлен массовый мор рыбы на участке протяженностью около 3 км, входящем в состав Воронежского государственного биосферного заповедника. По данным директора заповедника Анатолия Тарасова, ущерб от гибели рыбы только в одном из плесов превысил 110 млн рублей. Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы, по ее требованию внеплановые проверки были начаты в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора и управлении экологии и природных ресурсов региона. По предварительной версии Росприроднадзора, виновниками загрязнения реки стали очистные сооружения "Липецкоблводоканала" и тепличный комплекс "Овощи Черноземья".

О заповеднике

Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан для сохранения популяции бобров в 1923 году. Он расположен на площади более 31 тыс. га на территории Воронежской и Липецкой областей. В 1985 году заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей.