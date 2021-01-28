Прокуратура считает законным продление задержания Навального как скрывшегося от ФСИН

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 28 января. /ТАСС/. Представитель прокуратуры заявил, что считает законным продление срока задержания Алексея Навального на 30 суток, так как он был объявлен в розыск органами ФСИН и скрывался от этой службы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мособлсуда, где идет рассмотрение жалобы на продление задержания Навальному.

"Прокуратура не установила нарушений норм уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов при вынесении судьей первой инстанции по вопросу продления срока задержания Навальному. Согласно действующему законодательству, лицо, уклоняющееся от исполнения наказания, может быть задержано на 48 часов, а срок задержания может быть продлен срок до 30 суток", - заявил представитель надзорного ведомства. По его словам, право на консультацию с адвокатами Навальному предоставлялось, а ее время не ограничивалось. "В законе нет запрета на проведения выездных заседаний", - добавил прокурор.

Одна из адвокатов Навального Ольга Михайлова напомнила, что суд первой инстанции проходил в здании полиции. "Каждая из ветвей власти независима и самостоятельна. Данный принцип соблюден не был. Суды не должны отдавать предпочтения кому-либо. Здесь же мы видим явное предпочтение одной из сторон, так как заседание походило на территории инициатора. Никаких мотивировок о необходимости выездного заседания не представлено, а участники заседания были уведомлены полицейскими за пять минут до его начала, что нарушает право на защиту Навального", - сказала адвокат.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево. На следующий день Химкинский суд Подмосковья продлил срок его задержания до 15 февраля для обеспечения его явки на заседание Симоновского суда Москвы по вопросу замены наказания в виде 3,5 года лишения свободы условно на реальное в рамках уголовного дела "Ив Роше".

Однако адвокаты Навального обжаловали решение о продлении срока его задержания. Они усмотрели нарушение состязательности в процессе, который проходил в здании полиции без предварительного уведомления сторон и в обстановке, препятствующей объективному ходу процесса.