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Пандемия COVID-19

Попова: тест-система, выявляющая "британский" штамм коронавируса, готовится к регистрации

Глава Роспотребнадзора пояснила, что это обычная система для ПЦР-диагностики

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Тест-система, способная выявлять "британскую" мутацию коронавируса, готовится к регистрации в РФ. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Наши ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии разработали новую тест-систему, которая умеет отличать вирус уже привычный от вируса с новыми мутациями. Сегодня тест-система готовится к регистрации", - сказала она в интервью Первому каналу.

Попова пояснила, что это обычная система для ПЦР-диагностики. При этом она сможет выполнить анализ не за четыре часа, а примерно за 40 минут.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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