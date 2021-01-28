Страны ЕС одобрили руководящие принципы по созданию сертификатов о вакцинации

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза одобрили руководящие принципы по созданию сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"В соответствии с заключениями Евросовета от 10-11 декабря 2020 года и от 21 января 2021 года государства - члены ЕС при поддержке Еврокомиссии приняли руководящие принципы по созданию сертификатов вакцинации, которые могут потребоваться в медицинских целях (не для путешествий - прим. ТАСС). Эти руководящие принципы направлены на поддержку совместимости сертификатов вакцинации, то есть содержание сертификатов вакцинации является единым, и устанавливают минимальный набор данных для каждого сертификата", - отмечается в заявлении ЕК.

В документе поясняется, что "руководящие принципы нацелены на схему, которая может вместить как бумажные, так и цифровые средства, обеспечивая гибкость и совместимость с существующими национальными решениями, а также строгую защиту персональных данных". "Эти руководящие принципы в основном нацелены на вакцинацию от COVID-19, но могут быть использованы в будущем в качестве основы для подтверждения статуса вакцинации", - подчеркивается в нем.

Лидеры ЕС по итогам саммита 21 января заявили, что страны - члены Евросоюза должны согласовать сертификаты о вакцинации, необходимые в медицинских целях. При этом, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к вопросу применения этих сертификатов необходимо подходить очень осторожно. О конкретных сроках принятия сертификатов о вакцинации лидеры ЕС не сообщили.

С предложением создать единый сертификат вакцинации от коронавируса, признаваемый во всем Евросоюзе, выступило правительство Греции. Как отметила в конце прошлой недели официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, введение сертификатов стало бы "нормальной и естественной" медицинской мерой, однако ее влияние на свободу перемещения нуждается в оценке.

Вакцинация от COVID-19 в разных странах ЕС стартовала в конце декабря 2020 года - начале января 2021 года. В связи с нехваткой вакцины в большинстве стран сообщества прививки сейчас делают приоритетным группам населения, а массовая вакцинация начнется не раньше весны.