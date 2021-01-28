Население России за 2020 год сократилось на 0,5 млн человек

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Население России сократилось за 2020 год на 510 тыс. человек и составило на 1 января 2021 года 146 млн 238 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно данным, на 1 января 2020 года численность населения России составляла 146 млн 748 тыс. человек.

По данным Росстата, последний раз подобное сокращение населения фиксировали 15 лет назад, тогда это число снизилось 143,8 млн в 2005 году до 143,2 млн на начало 2006 года. С 2007 по 2009 годы население сократилось до 142,7 млн, а с 2010 года Росстат в целом фиксировал ежегодный прирост.

Так, к 2012 году численность населения достигла 143 млн, к 2014 - 143,7 млн, а в 2015 - уже превысила 146 млн. С 2017 года численность не опускалась ниже 146,8 млн человек. Первое резкое снижение зафиксировано в 2021 году.