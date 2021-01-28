Треть россиян положительно оценивает систему образования в стране

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что около трети россиян (31%) положительно оценивают состояние системы образования в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в четверг на сайте центра.

Согласно материалам исследования, 4% респондентов оценили состояние отечественной системы образования как "отличное". Еще 27% опрошенных полагают, что состояние образования в РФ "хорошее", 42% оценивают его как "посредственное", 13% - как "плохое". Наличие образования россияне рассматривают как необходимость: только 5% участников опроса отметили, что им безразличен уровень образования их ребенка. Большинство респондентов (81%) считают наиболее востребованным высшее образование.

Из материалов опроса следует, что большинство опрошенных (62%) не видят прямой зависимости между уровнем образования и материальным благополучием человека, в то время как 32% россиян придерживаются обратного мнения. Говоря о том, от чего прежде всего зависит, какое образование получит ребенок, респонденты называли материальное положение семьи (53%), желание ребенка учиться (48%), стремление родителей дать образование ребенку (34%), способности ребенка (29%), уровень образования родителей (14%).

Согласно данным исследования, 59% россиян считают, что сегодня высшее образование менее доступно, чем в советское время, причем, данный показатель вырос на шесть процентных пунктов за пять лет. Обратного мнения придерживаются 32% респондентов.

"Несмотря на то, что большинство россиян не видят прямой связи между уровнем образования и доходом, наши граждане желают, чтобы их дети получали высшее образование. Рынок труда, по мнению работодателей, переполнен некачественными выпускниками вузов, а популярность профессионального образования растет, но медленно. Во многом это происходит из-за того, что у молодых людей и их родителей нет понимания востребованности конкретных специальностей и компетенций. Существует представление, что наличие высшего образования служит некой страховкой для получения в будущем работы", - приводятся в сообщении слова гендиректора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 января среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.